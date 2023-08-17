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Потери России: Ликвидировано 480 оккупантов, уничтожено 17 артсистем и 50 единиц техники

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 07:55
Потери России: Ликвидировано 480 оккупантов, уничтожено 17 артсистем и 50 единиц техники - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 480 российских оккупантов, уничтожили 17 артиллерийских систем и 50 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные сообщали, что россияне безуспешно пытались наступать у Синьковки на Купянском направлении, за сутки произошло 20 боевых столкновений. 

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личного состава — 256 050 человек (+480);

— танков — 4329 (+5);

— боевых бронированных машин — 8398 (+18);

— артиллерийских систем — 5169 (+17);

— РСЗО — 714;

— средств ПВО — 486 (+1);

— самолетов — 315;

— вертолетов — 314;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 (+24);

— крылатых ракет — 1406 (+2);

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 7641 (+27);

— специальной техники — 773.

  • 16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.
  • Генерал-лейтенант отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.
  • Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.

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Наталья Медведева
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