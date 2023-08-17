Потери России: Ликвидировано 480 оккупантов, уничтожено 17 артсистем и 50 единиц техники
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 480 российских оккупантов, уничтожили 17 артиллерийских систем и 50 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные сообщали, что россияне безуспешно пытались наступать у Синьковки на Купянском направлении, за сутки произошло 20 боевых столкновений.
Общие потери врага с начала большой войны составили:
— личного состава — 256 050 человек (+480);
— танков — 4329 (+5);
— боевых бронированных машин — 8398 (+18);
— артиллерийских систем — 5169 (+17);
— РСЗО — 714;
— средств ПВО — 486 (+1);
— самолетов — 315;
— вертолетов — 314;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 (+24);
— крылатых ракет — 1406 (+2);
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 7641 (+27);
— специальной техники — 773.
- 16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.
- Генерал-лейтенант отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.
- Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.
Читайте также: Генштаб показал первые кадры из освобожденного Урожайного – видео
Комментарии