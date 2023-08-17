Генштаб: Россияне наступали у Синьковки на Купянском направлении, но безуспешно – карта

Российские оккупанты продолжали попытки наступать в районе Синьковки на Купянском направлении, но безуспешно. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 17 августа.

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Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки Донецкой области.

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по зенитно-ракетному комплексу.

Ракетные войска и артиллерия поразили зенитно-ракетный комплекс противника.

16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.

Генерал-лейтенант отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.

Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.

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