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Генштаб: Росіяни наступали біля Синьківки на Куп'янському напрямку, але безуспішно – карта

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 06:49
Генштаб: Росіяни наступали біля Синьківки на Куп'янському напрямку, але безуспішно – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжували спроби наступати в районі Синьківки на Куп'янському напрямку, але безуспішно. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 17 серпня.

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Як зазначається, минулої доби сталося 20 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Синьківки Харківської області.

Генштаб: Росіяни наступали біля Синьківки на Куп'янському напрямку, але безуспішно – карта

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Богданівки Донецької області.

Генштаб: Росіяни наступали біля Синьківки на Куп'янському напрямку, але безуспішно – карта

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські війська продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар'їнки Донецької області.

Генштаб: Росіяни наступали біля Синьківки на Куп'янському напрямку, але безуспішно – карта

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по зенітно-ракетному комплексу. 

Ракетні війська та артилерія уразили зенітно-ракетний комплекс противника.

  • 16 серпня Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.
  • Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямі, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.
  • Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.

Читайте також: Генштаб показав перші кадри зі звільненого Урожайного – відео

Наталія Медведєва
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