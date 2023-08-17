Генштаб: Росіяни наступали біля Синьківки на Куп'янському напрямку, але безуспішно – карта

Російські окупанти продовжували спроби наступати в районі Синьківки на Куп'янському напрямку, але безуспішно. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 17 серпня.

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Як зазначається, минулої доби сталося 20 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Синьківки Харківської області.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські війська продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар'їнки Донецької області.

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по зенітно-ракетному комплексу.

Ракетні війська та артилерія уразили зенітно-ракетний комплекс противника.

16 серпня Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.

Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямі, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.

Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.

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