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Втрати Росії: Ліквідовано 480 окупантів, знищено 17 артсистем та 50 одиниць техніки

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 07:55
Втрати Росії: Ліквідовано 480 окупантів, знищено 17 артсистем та 50 одиниць техніки - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України ліквідували 480 російських окупантів, знищили 17 артилерійських систем та 50 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові повідомляли, що росіяни безуспішно намагалися наступати біля Синьківки на Куп'янському напрямку, за добу сталося 20 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога з початку великої війни склали:

- особового складу – 256 050 осіб (+480);

- танків – 4329 (+5);

- бойових броньованих машин – 8398 (+18);

- артилерійських систем – 5169 (+17);

- РСЗВ – 714;

- засобів ППО – 486 (+1);

- літаків – 315;

- гелікоптерів – 314;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24);

- крилатих ракет – 1406 (+2);

- кораблів/катерів – 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27);

- спеціальної техніки – 773.

  • 16 серпня Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.
  • Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямі, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.
  • Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.

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Наталія Медведєва
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