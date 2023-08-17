Втрати Росії: Ліквідовано 480 окупантів, знищено 17 артсистем та 50 одиниць техніки

Збройні Сили України ліквідували 480 російських окупантів, знищили 17 артилерійських систем та 50 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові повідомляли, що росіяни безуспішно намагалися наступати біля Синьківки на Куп'янському напрямку, за добу сталося 20 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога з початку великої війни склали:

- особового складу – 256 050 осіб (+480);

- танків – 4329 (+5);

- бойових броньованих машин – 8398 (+18);

- артилерійських систем – 5169 (+17);

- РСЗВ – 714;

- засобів ППО – 486 (+1);

- літаків – 315;

- гелікоптерів – 314;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24);

- крилатих ракет – 1406 (+2);

- кораблів/катерів – 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27);

- спеціальної техніки – 773.

16 серпня Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.

Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямі, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.

Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.

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