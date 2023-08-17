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У армії Росії мінус командний пункт у Соледарі: ЗСУ скинули на нього авіабомбу – відео видео

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 17:11
Відео: 30 бригада
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Українські військовослужбовці завдали удару авіаційною бомбою по командному пункту росіян у тимчасово окупованому Соледарі Донецької області. Про це повідомила пресслужба 30 окремої механізованої бригади.

"У Соледарі окупанти сховали поміж житлових будинків командний пункт. Але кмітливі аеророзвідники 30 ОМБр "Команда В’ялого" виявили прихованого ворога і скорегували туди скид керованої авіаційної бомби. Точний приліт – і від КП залишилася лише вирва", – йдеться в підписі до відео.

У армії Росії мінус командний пункт у Соледарі: ЗСУ скинули на нього авіабомбу – відео

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Оксана Житнюк
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війнавтрати30 бригадакомандний пунктСоледар
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