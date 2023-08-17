У армії Росії мінус командний пункт у Соледарі: ЗСУ скинули на нього авіабомбу – відео

Українські військовослужбовці завдали удару авіаційною бомбою по командному пункту росіян у тимчасово окупованому Соледарі Донецької області. Про це повідомила пресслужба 30 окремої механізованої бригади.

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"У Соледарі окупанти сховали поміж житлових будинків командний пункт. Але кмітливі аеророзвідники 30 ОМБр "Команда В’ялого" виявили прихованого ворога і скорегували туди скид керованої авіаційної бомби. Точний приліт – і від КП залишилася лише вирва", – йдеться в підписі до відео.

ЗСУ ліквідували 480 російських окупантів, знищили 17 артилерійських систем та 50 одиниць техніки за минулу добу.

За ранок 16 серпня українські сили знищили два російських гелікоптери Ка-52.

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