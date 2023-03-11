Артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали уничтожение российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

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На записи можно увидеть, как воины 28 ОМБр уничтожают пехоту противника, огневую позицию и боекомплект.

Также показаны точные попадания по штабу и миномету россиян.

Точное направление, где были нанесены удары, не называется.

В последнее время 28 бригада держала оборону в районе Бахмута.

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Дмитро Гриниченко

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