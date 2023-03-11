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У Бахмута артиллерия 28 бригады ВСУ уничтожила огневую позицию, штаб и пехоту РФ — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 10:44
Уничтожение россиян под Бахмутом (Фото: скриншот с видео)
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Артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали уничтожение российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

На записи можно увидеть, как воины 28 ОМБр уничтожают пехоту противника, огневую позицию и боекомплект.

Также показаны точные попадания по штабу и миномету россиян.

Точное направление, где были нанесены удары, не называется.

В последнее время 28 бригада держала оборону в районе Бахмута. 

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Дмитро Гриниченко
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войнаДонбассартиллерияпотерибахмут28 бригада
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