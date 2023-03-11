Артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали уничтожение российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.
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На записи можно увидеть, как воины 28 ОМБр уничтожают пехоту противника, огневую позицию и боекомплект.
Также показаны точные попадания по штабу и миномету россиян.
Точное направление, где были нанесены удары, не называется.
В последнее время 28 бригада держала оборону в районе Бахмута.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямой наводкой уничтожили минометчиков РФ — видео.
- Видео: В Бахмуте террористы Вагнера пытались пойти на штурм. Их разнесли минометами.
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