Участники акции "Стоп реванш" пришли к дому Зеленского: видео

Участники акции "Стоп реванш", которая началась сегодня в 14:00 на Майдане Независимости в Киеве, пришли к дому, где живет президент Владимир Зеленский, на улице Грушевского, чтобы зачитать свои требования. Об этом сообщает Укринформ.

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Несколько тысяч участников собрались у дома президента. Они провели митинг и спели гимн Украины. Ситуация спокойная.

Забор вокруг дома по улице Грушевского, 9А обклеили плакатами с символикой Национального корпуса.

Перед этим на Майдане Независимости участники акции провели митинг, затем двинулись колонной по улице Грушевского. По дороге митингующие скандировали: "Слава Украине - Героям слава", "Украина - превыше всего", звучали украинские патриотические песни.

Вчера возле офиса одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Нацкорпус провел акцию протеста : участники жгли пиротехнику и требовали от Минюста подать на него иск о "совершении госизмены".

17 участников акции протеста доставили в полицию. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Видео НАШ/YouTube