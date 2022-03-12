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"Украина победила Россию в информационной войне". 12 пунктов с брифинга Кулебы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 17:21
Дмитрий Кулеба (скриншот)
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Украина однозначно победила Россию в информационной войне, которую страна-оккупант ведет против нас восьмой год, и сейчас отношение мира к гражданам Украины чрезвычайно улучшилось. Об этом и о другом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Вот его речь тезисно:

→ Мы победили в информационной войне, "заняли стратегические высоты". Россиянам никто в мире больше не верит. Но этой победы мало.

→ Вторая наша международная победа – изменение отношения к украинцам в мире. Те же американцы относятся сейчас к нам так же, как, например, к немцам. Летал 10 марта на встречу с Лавровым польскими авиалиниями. Весь экипаж был с желто-голубыми ленточками.

→ Работаем также с Азией – "все нами восторгаются", несмотря на все усилия России дискредитировать Украину.

→ Мы смогли подорвать основу российской военной машины благодаря санкциям цивилизованного мира. Выбиваем из-под военщины РФ ее основу.

→ Есть еще несколько больших международных корпораций, которые не сворачивают работу в РФ. Будут акции протеста под их штаб-квартирами – люди в этих странах, гуглите такие протесты, приходите и поддержите их.

"Все деньги, которые эти компании зарабатывают в России, – они замазаны украинской кровью. <...> Те, кто уперто собирается остаться и работать в России, – они подлежат обструкции", – подчеркнул Кулеба.

→ Люди на оккупированных территориях – мы никого не бросаем, россияне туда зашли не навсегда. Свобода и освобождение придут. Мы выгоним оккупантов с нашей земли.

→ МИД начал работу по поддержке беженцев за границей. Очень скоро будет новый удобный онлайн-сервис для выехавших за границу. Консулы также активизируют работу. Украина позаботится о вас, как только сможет.

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Далее – вопросы от читателей в чате и ответы министра.

→ "Когда забанят Сбербанк?" – Это одно из ключевых наших требований. Мы уже проели мозг в первую очередь Германии, чтобы они поддержали отключение Сбербанка от SWIFT. И будем делать это дальше, пока это не случится.

→ "Возможно ли, что страны-партнеры поменяют позицию по закрытию неба над Украиной?" – Сейчас они еще не готовы, но мы продолжаем на них давить.

→ "Когда мы станем кандидатом в ЕС?" – Мяч на поле Еврокомиссии, мы активно ведем с ними диалог для ускорения всех нужных процессов. Но все сразу не бывает, нужно немного подождать. Мы железно будем в ЕС.

→ "Почему идут фуры из ЕС в Россию и Беларусь?" – У этих фур уже начались проблемы. И их будет еще больше (проблем).

→ Обсуждал ли на переговорах с Лавровым статус Крыма и Донбасса? Не обсуждал. Обсуждал гумкоридоры. А Крым и Донбасс – наша земля, мы ее освободим.

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Евгений Пилипенко
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дмитрий кулеба
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