Украинская артиллерия поразила склад российских военных. Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.

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Отмечается, что на складе хранились боекомплект и реактивные системы залпового огня "Град". Его помогла обнаружить аэроразведка.

На кадрах видно, что после попаданий на складе начинается возгорание и происходит мощный взрыв.

В Сухопутных войсках не уточняют, где это произошло и сколько техники удалось уничтожить. Однако в ежедневной сводке Генштаба о потерях армии РФ сообщалось об уничтожении шести российских РСЗО.

Ранее Нацгвардия показала, как боец с позывным "Халк" уничтожает российскую колонну.

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Марк Сировой

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