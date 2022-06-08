Украинская артиллерия поразила склад российских военных. Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.
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Отмечается, что на складе хранились боекомплект и реактивные системы залпового огня "Град". Его помогла обнаружить аэроразведка.
На кадрах видно, что после попаданий на складе начинается возгорание и происходит мощный взрыв.
В Сухопутных войсках не уточняют, где это произошло и сколько техники удалось уничтожить. Однако в ежедневной сводке Генштаба о потерях армии РФ сообщалось об уничтожении шести российских РСЗО.
- Ранее Нацгвардия показала, как боец с позывным "Халк" уничтожает российскую колонну.
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