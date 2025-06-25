В Украине опробовали управляемую авиационную бомбу (КАБ), способную поражать цели на расстоянии до 60 км. В будущем планируется достичь дальности поражения не менее 80 км, сообщает Defense Express.

Испытания украинских КАБ прошли с фронтового бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

Унифицированный модуль планирования и коррекции, превращающий авиационную бомбу в управляемую, внешне выглядит как российский. Но украинские разработчики – конструкторское бюро "Медоид", ставят целью сделать украинские КАБ более точными.

"Модуль планирования и управления под 500-кг бомбу – собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются. Там нет никаких проблем, чтобы подсоединить. Лишь несколько минут", – рассказали представители бюро.

На сегодняшний день украинская КАБ совершает полет на 60 километров и поражает определенную цель.

Но у разработчиков уже есть решения, позволяющие поражать цели на дальности 80 – 100 км.