В Україні випробували керовану авіаційну бомбу (КАБ), здатну уражати цілі на відстані до 60 км. У майбутньому планується досягти дальності ураження щонайменше до 80 км, повідомляє Defense Express.

Випробування українських КАБ відбулися з фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

Уніфікований модуль планування й корекції, що перетворює авіаційну бомбу на керовану, ззовні виглядає як російський. Але українські розробники – конструкторське бюро "Медоїд", мають за мету зробити українські КАБ більш точними.

"Модуль планування й управління під 500 кг бомбу – власної розробки. Розроблені крила легко одягаються. Там немає жодних проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин", – розповіли представники бюро.

Станом на зараз українська КАБ здійснює політ на 60 кілометрів та уражає визначену ціль.

Але розробники вже мають рішення, що дозволять уражати цілі на дальності 80 – 100 км.