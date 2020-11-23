Украинские чиновники получают миллионные компенсации при увольнении – bihus.info

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Суммы компенсаций варьируются от 800 000 грн до двух миллионов

Украинские высокопоставленные чиновники получают сотни тысяч, а иногда и миллионы гривень при увольнении со службы. Об этом говорится в новом выпуске программы "Наші гроші з Денісом Бігусом".

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Бывший начальник Управления госохраны Валерий Гелетей при увольнении в 2019 г получил 804 000 грн; бывший глава СБУ Василий Грицак – 1 млн 426 тыс.; экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко – около 1 млн 900 тыс грн; бывший глава Нацполиции Сергей Князев — 2 млн 365 тыс грн; бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров — 2 млн 200 тыс грн.

Экс-министр обороны Степан Полторак получил почти 2 млн грн компенсации при переводе в 2018 г его должности с военной службы на гражданскую.

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Теги: Юрий Аллеров, зарплата, василий грицак, виктор муженко, компенсация
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