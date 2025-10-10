Украинские спецназовцы отбросили россиян от Ямполя в Донецкой области – видео
Силы специальных операций ВСУ уничтожили российские диверсионно-разведывательные группы в поселке Ямполь на севере Донецкой области. Об этом сообщило командование ССО.
"В Донецкой области противник пытался закрепиться в населенном пункте Ямполь небольшими ДРГ. Целью врага было создание плацдарма для дальнейших штурмовых действий. Для стабилизации ситуации и восстановления контроля за районом в населенный пункт вошли группы 8 полка Сил специальных операций ВСУ", – говорится в сообщении.
Бойцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили группы россиян, провели зачистку территории и не допустили дальнейшего продвижения оккупантов, рассказало командование.
Благодаря слаженным действиям украинских военных захватчики понесли потери и были отброшены от Ямполя, отметили в ССО.
Украинский OSINT-проект Deepstate фиксирует часть Ямполя в "серой зоне". Изменения на его карте появляются с опозданием.
- 15 сентября 11 армейский корпус сообщил, что россияне, маскируясь под гражданских жителей, пытались инфильтрироваться в Ямполь – их обнаружили и обезвредили.
- 4 октября главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация в районе Ямполя стабилизирована, продолжается выявление и уничтожение остатков сил оккупантов.
