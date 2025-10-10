Силы специальных операций ВСУ уничтожили российские диверсионно-разведывательные группы в поселке Ямполь на севере Донецкой области. Об этом сообщило командование ССО.

"В Донецкой области противник пытался закрепиться в населенном пункте Ямполь небольшими ДРГ. Целью врага было создание плацдарма для дальнейших штурмовых действий. Для стабилизации ситуации и восстановления контроля за районом в населенный пункт вошли группы 8 полка Сил специальных операций ВСУ", – говорится в сообщении.

Бойцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили группы россиян, провели зачистку территории и не допустили дальнейшего продвижения оккупантов, рассказало командование.

Благодаря слаженным действиям украинских военных захватчики понесли потери и были отброшены от Ямполя, отметили в ССО.

Украинский OSINT-проект Deepstate фиксирует часть Ямполя в "серой зоне". Изменения на его карте появляются с опозданием.

Карта: Deepstate

