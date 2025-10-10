Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російські диверсійно-розвідувальні групи у селищі Ямпіль на півночі Донецької області. Про це повідомило командування ССО.

"На Донеччині противник намагався закріпитися у населеному пункті Ямпіль невеликими ДРГ. Метою ворога було створення плацдарму для подальших штурмових дій. Для стабілізації ситуації та відновлення контролю за районом у населений пункт увійшли групи 8 полку Сил спеціальних операцій ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Бійці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили групи росіян, провели зачистку території та не допустили подальшого просування окупантів, розповіло командування.

Завдяки злагодженим діям українських військових загарбники зазнали втрат та були відкинуті від Ямполя, зауважили в ССО.

Український OSINT-проєкт Deepstate фіксує частину Ямполя у "сірій зоні". Зміни на його мапі з'являються із запізненням.

Мапа: Deepstate

