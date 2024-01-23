На севере бойцы мобильных огневых групп сбили несколько крылатых ракет врага, направленных на украинские города во время массированной атаки. Одну из них, утверждает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, сбили из американского пулемета Browning M2.

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"В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет врага. Одна из них уничтожена пулеметом Браунинг", – написал генерал-лейтенант.

Утром 23 января Россия произвела комбинированный ракетный обстрел. В Харькове есть прямое попадание в многоквартирный дом. Сейчас известно о двух погибших женщинах и 38 раненых, людей до сих пор достают из-под завалов.

Кроме того, ракета попала в газопровод, часть Харькова без отопления и света. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

В Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на этот час пострадали 18 человек. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Есть падение обломков в нескольких районах столицы, разрушения и возгорания.

В КГВА уточнили, что на Киев летело около 20 ракет разных типов, все они были поражены ПВО.

СПРАВКА Пулемет Browning M2 50 калибра – это крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Разнообразные модификации этого пулемета широко использовались армией США с 1920-х годов по сегодня, он использовался на протяжении Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Иракской и других воен. Этот пулемет остается на вооружении многих стран НАТО и ряда других стран. Он, с очень немногочисленными модификациями, остается в использовании дольше любых других ручных типов вооружения в США. Пулемет Browning M2 50 калибра – это крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Разнообразные модификации этого пулемета широко использовались армией США с 1920-х годов по сегодня, он использовался на протяжении Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Иракской и других воен. Этот пулемет остается на вооружении многих стран НАТО и ряда других стран. Он, с очень немногочисленными модификациями, остается в использовании дольше любых других ручных типов вооружения в США.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия".

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