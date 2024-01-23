Українські військові збили російську ракету американським кулеметом Browning – відео
На півночі бійці мобільних вогневих груп збили кілька крилатих ракет ворога, які він спрямував на українські міста під час масованої атаки. Одну з них, стверджує командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, збили з американського кулемета Browning M2.
"У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом Браунінг", – написав генерал-лейтенант.
Вранці 23 січня Росія здійснила комбінований ракетний обстріл. У Харкові є пряме влучання у багатоквартирний будинок. Наразі відомо про двох загиблих жінок та 38 поранених, людей досі дістають з-під завалів.
Крім того, ракета влучила у газопровід, частина Харкова без опалення та світла. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.
У Києві внаслідок російської ракетної атаки станом на цю годину постраждали 18 людей. З них 13 – госпіталізовані, зокрема троє дітей. Є падіння уламків у кількох районах столиці, руйнування та займання.
У КМВА уточнили, що на Київ летіло близько 20 ракет різних типів, усі вони були уражені ППО.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить в цей період додаткове фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".
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