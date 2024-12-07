Военно-морские Силы нанесли прицельные удары по газовым платформам в Черном море, которые захватили россияне. Видео работы украинских военных опубликовал командующий ВМС Алексей Неижпапа.

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Главнокомандующий отметил, что подразделение ВМС ударило по газовым вышкам у побережья временно оккупированного Крыма морскими дронами. Удалось уничтожить находившиеся на них системы наблюдения россиян.

"Охота на врага в Черном море продолжается... Оккупанты не останутся на нашей территории – достанем их повсюду", – резюмировал Неижпапа.