Разведчики уничтожили в Крыму три РЛС россиян на сумму около $70 млн – фото

РЛС россиян (Фото: ГУР)

Главное управление разведки атаковало Крым. Поражены три дорогостоящих радиолокационных комплекса кафиров, сообщили в пресс-службе.

Речь идет об одной РЛС "Каста 2Е2" и двух РЛС "Подлет". Один "Подлет" стоит $5 млн, а стоимость "Касты 2Е2" стартует от $60 млн.

РЛС "Каста 2Е2" и "Подлет"

Атака произошла 29 ноября. В тот же день пропагандисты сообщали о взрывах в Крыму, а в сети распространяли кадры с большим столбом белого дыма.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко предположил, что прилет произошел в место, где базировался ракетный комплекс россиян С-400 и хранились боеприпасы.

3 октября Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили ракетами российскую радиолокационную станцию "Небо-М" стоимостью в $100 млн.

28 октября стало известно, что на Краматорском направлении Силы обороны уничтожили современную российскую РЛС "Гармонь-М".

24 ноября Силы обороны нанесли удар по российскому ЗРК С-400 в Курской области, в результате чего был поражен РЛС.

28 ноября ГУР также уничтожило РЛС "Подлет" во временно оккупированном Крыму.