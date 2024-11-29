В Запорожской области Силы обороны уничтожили РЛС российского ракетного комплекса "Бук"
Силы обороны уничтожили на временно оккупированной территории Украины радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По информации военных, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны оккупантов уничтожена РЛС ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.
Задания выполнены подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
- 24 ноября Силы обороны нанесли удар по российскому ЗРК С-400 в Курской области, в результате чего была поражена РЛС.
- 28 ноября стало известно, что ГУР уничтожило в оккупированном Крыму радиолокационную станцию "Подлет" за $5 млн.
- 29 ноября ГУР сообщило, что разведчики уничтожили редкий радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк" за $24 млн.