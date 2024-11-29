У Запорізькій області Сили оборони знищили РЛС російського ракетного комплексу "Бук"
Сили оборони знищили на тимчасово окупованій території України радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За інформацією військових, в межах виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони окупантів знищено РЛС ракетного комплекту "Бук-М3" російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Завдання виконано підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
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