У Запорізькій області Сили оборони знищили РЛС російського ракетного комплексу "Бук"

"Бук-М3" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Сили оборони знищили на тимчасово окупованій території України радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За інформацією військових, в межах виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони окупантів знищено РЛС ракетного комплекту "Бук-М3" російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Завдання виконано підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

24 листопада Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-400 у Курській області, внаслідок чого було уражено РЛС.

28 листопада стало відомо, що ГУР знищило в окупованому Криму радіолокаційну станцію "Подльот" за $5 млн.

29 листопада ГУР повідомило, що розвідники знищили рідкісний радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк" за $24 млн.