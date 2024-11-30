Розвідники знищили у Криму три РЛС росіян на суму близько $70 млн – фото
Головне управління розвідки атакувало Крим. Уражено три дороговартісні радіолокаційні комплекси окупантів, повідомили у пресслужбі.
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Йдеться про одну РЛС "Каста 2Е2" та дві РЛС "Подльот". Один "Подльот" коштує $5 млн, а вартість "Касти 2Е2" стартує від $60 млн.
Атака відбулася 29 листопада. Того ж дня пропагандисти повідомляли про вибухи у Криму, а в мережі ширили кадри з великим стовпом білого диму.
Керівник Центру протидії дезінфомрації Ради нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко припустив, що приліт стався в місце, де базувався ракетний комплекс росіян С-400 та зберігалися боєприпаси.
- 3 жовтня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили ракетами російську радіолокаційну станцію "Небо-М" вартістю $100 млн.
- 28 жовтня стало відомо, що на Краматорському напрямку Сили оборони знищили сучасну російську РЛС "Гармонь-М".
- 24 листопада Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-400 у Курській області, внаслідок чого було уражено РЛС.
- 28 листопада ГУР також знищило РЛС "Подльот" у тимчасово окупованому Криму.