Українські воїни вдарили по захоплених газових платформах біля Криму – відео
Військово-морські Сили завдали прицільних ударів по газових платформах у Чорному морі, які захопили росіяни. Відео роботи українських військових опублікував командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
Головнокомандувач зазначив, що підрозділ ВМС вдарив по газових вежах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму морськими дронами. Вдалося знищити системи спостереження росіян, які були на них розміщені.
"Полювання на ворога у Чорному морі триває... Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди", – резюмував Неїжпапа.
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