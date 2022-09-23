Украинские военнослужащие во время налета вражеской авиации уничтожили российский вертолет Ми-8. Видео опубликовала 53 отдельная механизированная бригада.
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Во время налета вражеской авиации армия оккупантов "не досчиталась своего Ми-8", сообщают в 53 бригаде.
"Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо, за считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе", – добавили военнослужащие ВСУ.
Вчера об уничтожении Ми-8 на Запорожском направлении сообщили в Нацгвардии.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 23 сентября украинские силы уничтожили 219 вертолетов и 254 самолета армии РФ.
- В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали, что РФ сосредоточила у границ Украины около 800 вертолетов и самолетов.
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