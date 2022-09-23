UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские зенитчики сбили российский вертолет Ми-8 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 17:49
Видео: 53 бригада
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Украинские военнослужащие во время налета вражеской авиации уничтожили российский вертолет Ми-8. Видео опубликовала 53 отдельная механизированная бригада.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время налета вражеской авиации армия оккупантов "не досчиталась своего Ми-8", сообщают в 53 бригаде.

"Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо, за считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе", – добавили военнослужащие ВСУ.

Вчера об уничтожении Ми-8 на Запорожском направлении сообщили в Нацгвардии.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 23 сентября украинские силы уничтожили 219 вертолетов и 254 самолета армии РФ.
  • В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали, что РФ сосредоточила у границ Украины около 800 вертолетов и самолетов.

Читайте также: Над Одессой сбили российский дрон-камикадзе, еще два ударили в районе порта – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вертолет ми-8 53 бригада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 