Дрон-камикадзе Escadrone волонтерской группы сборщиков БПЛА обнаружил и атаковал группу российских оккупантов возле временно оккупированной Каховской ГЭС. Видео размещено в Telegram этого производителя ударных FPV-квадрокоптеров и на канале волонтера Сергея Стерненко.

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"Вблизи взорванной оккупантами Каховской ГЭС была обнаружена группа россиян. 126 бригада ТРО отправила на охоту FPV-дрон", – написал Стерненко.

Он добавил, что пока дрон долетел, на берегу остался только один оккупант.

11 июня появилось видео, как дрон "Да Винчи" уничтожил автомобиль "Ахмат восток" вместе с оккупантом.

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