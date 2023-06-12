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Украинский FPV-дрон обнаружил и атаковал российских оккупантов возле Каховской ГЭС – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 15:07
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Дрон-камикадзе Escadrone волонтерской группы сборщиков БПЛА обнаружил и атаковал группу российских оккупантов возле временно оккупированной Каховской ГЭС. Видео размещено в Telegram этого производителя ударных FPV-квадрокоптеров и на канале волонтера Сергея Стерненко.

"Вблизи взорванной оккупантами Каховской ГЭС была обнаружена группа россиян. 126 бригада ТРО отправила на охоту FPV-дрон", – написал Стерненко.

Он добавил, что пока дрон долетел, на берегу остался только один оккупант.

  • 11 июня появилось видео, как дрон "Да Винчи" уничтожил автомобиль "Ахмат восток" вместе с оккупантом.

Смотрите также: "Порошенко" уничтожил с воздуха внедорожник российских оккупантов – видео

Наталья Медведева
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войнадронкаховская гэс
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