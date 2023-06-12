Дрон-камікадзе Escadrone волонтерської групи збирачів БПЛА виявив та атакував групу російських окупантів біля тимчасово окупованої Каховської ГЕС. Відео розміщено в Telegram цього виробника ударних FPV-квадрокоптерів та на каналі волонтера Сергія Стерненка.

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"Поблизу підірваної окупантами Каховської ГЕС було виявлено групу росіян. 126 бригада ТРО відправила на полювання FPV-дрон", – написав Стерненко.

Він додав, що поки дрон долетів, на березі залишився лише один окупант.

11 червня з'явилося відео, як дрон "Да Вінчі" знищив автомобіль "Ахмат сход" разом з окупантом.

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