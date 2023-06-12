RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Український FPV-дрон виявив та атакував російських окупантів біля Каховської ГЕС – відео видео

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 15:07
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Дрон-камікадзе Escadrone волонтерської групи збирачів БПЛА виявив та атакував групу російських окупантів біля тимчасово окупованої Каховської ГЕС. Відео розміщено в Telegram цього виробника ударних FPV-квадрокоптерів та на каналі волонтера Сергія Стерненка.

"Поблизу підірваної окупантами Каховської ГЕС було виявлено групу росіян. 126 бригада ТРО відправила на полювання FPV-дрон", – написав Стерненко.

Він додав, що поки дрон долетів, на березі залишився лише один окупант.

  • 11 червня з'явилося відео, як дрон "Да Вінчі" знищив автомобіль "Ахмат сход" разом з окупантом.

Також дивіться: "Порошенко" знищив з повітря позашляховик російських окупантів – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадронкаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 