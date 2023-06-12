Дрон-камікадзе Escadrone волонтерської групи збирачів БПЛА виявив та атакував групу російських окупантів біля тимчасово окупованої Каховської ГЕС. Відео розміщено в Telegram цього виробника ударних FPV-квадрокоптерів та на каналі волонтера Сергія Стерненка.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Поблизу підірваної окупантами Каховської ГЕС було виявлено групу росіян. 126 бригада ТРО відправила на полювання FPV-дрон", – написав Стерненко.
Він додав, що поки дрон долетів, на березі залишився лише один окупант.
- 11 червня з'явилося відео, як дрон "Да Вінчі" знищив автомобіль "Ахмат сход" разом з окупантом.
Також дивіться: "Порошенко" знищив з повітря позашляховик російських окупантів – відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Як виглядає зруйнована Каховська ГЕС та навколишні села: відео з коптера на ранок 8 червня 08.06.2023Затоплений південь. П’яні росіяни не дають евакуюватись, виганяють з двоповерхових будинків – ГШ 07.06.2023Як зараз виглядають окуповані Олешки, затоплені після підриву Каховської ГЕС – відео 07.06.2023
Останні новини
Коментарі