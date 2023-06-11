Дрони-камікадзе Escadrone волонтерської групи збирачів БПЛА вражають військову техніку російських окупантів. Відео розміщено у Telegram цього виробника ударних FPV-квадрокоптерів та на каналі волонтера Сергія Стерненка.

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"Придбаний вами FPV-дрон, названий на честь Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", знищує автівку підрозділу "Ахмат восток" разом із окупантом всередині, прямо в якого і прилетіло", – написав Стерненко.

На другому відео український дрон вражає російський бронеавтомобіль.

7 червня з'явилося відео, як бійці ГУР за допомогою українських дронів-камікадзе Warmate знищили два зенітно-ракетні комплекси окупантів "Панцир-С1" та іншу техніку.

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