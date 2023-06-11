Дроны-камикадзе Escadrone волонтерской группы сборщиков БПЛА поражают военную технику российских оккупантов. Видео размещено в Telegram этого производителя ударных FPV-квадрокоптеров и на канале волонтера Сергея Стерненко.

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"Приобретенный вами FPV-дрон, названный в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", уничтожает автомобиль подразделения "Ахмат восток" вместе с оккупантом внутри, прямо в которого и прилетело", – написал Стерненко.

На втором видео украинский дрон поражает российский бронеавтомобиль.

7 июня появилось видео, как бойцы ГУР с помощью украинских дронов-камикадзе Warmate уничтожили два зенитно-ракетных комплекса оккупантов "Панцирь-С1" и другую технику.

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