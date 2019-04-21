"Украинцы выбирают свое будущее". Гройсман проголосовал - видео

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Гройсман подчеркнул, что сегодня украинцы выбирают свое будущее

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Премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал во втором туре президентских выборов.

"Парламент, президент и правительство должны взаимодействовать…Кто будет избран (в президенты – ред.) – это уже вопрос к украинскому обществу", - сказал он в комментарии журналистам, добавив, что уверен в высоких демократических стандартах сегодняшнего голосования.

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Гройсман также подчеркнул, что сегодня украинцы выбирают свое будущее.

Ранее сообщалось, что проголосовали также кандидат в президенты Владимир Зеленский, спикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: владимир гройсман, выборы
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