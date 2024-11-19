Президент Владимир Зеленский опубликовал видео по случаю 1000 дней полномасштабной войны России против Украины.

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"1000 дней вместе. 1000 дней Украины", – сказано в подписи.

В видео – первое обращение президента после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, когда российский диктатор Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" и по всей территории страны наносились удары. Тогда Зеленский призвал украинцев не паниковать и заверил, что "мы всех победим".

Также в видео собраны кадры многочисленных российских атак против гражданского населения, уничтоженной "Мрії", подорванной россиянами Каховской ГЭС, кадры освобождения пленных, встреч с партнерами и прочее.

Зеленский заявил, что Украина намерена делать все возможное, чтобы закончить войну не позже 2025 года.

19 ноября, в 1000-й день большой войны, Зеленский представит внутренний План стойкости в Верховной Раде.

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