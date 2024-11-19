Президент Володимир Зеленський опублікував відео з нагоди 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України.

"1000 днів разом. 1000 днів України", – йдеться у підписі.

У відео – перше звернення президента після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної воєнної операції" і завдавалися удари по всій території країни. Тоді Зеленський закликав українців не панікувати і запевнив, що "ми всіх переможемо".

Також у відео зібрані кадри чисельних російських атак проти цивільного населення, знищеної "Мрії", підірваної росіянами Каховської ГЕС, кадри звільнення полонених, зустрічей із партнерами тощо.

Зеленський заявив, що Україна має намір робити все можливе, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року.

19 листопада, у 1000-й день великої війни, Зеленський представить внутрішній План стійкості у Верховній Раді.

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