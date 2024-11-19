"Вранці Путін оголосив проведення СВО". Зеленський опублікував відео до 1000 днів великої війни
Президент Володимир Зеленський опублікував відео з нагоди 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України.
"1000 днів разом. 1000 днів України", – йдеться у підписі.
У відео – перше звернення президента після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної воєнної операції" і завдавалися удари по всій території країни. Тоді Зеленський закликав українців не панікувати і запевнив, що "ми всіх переможемо".
Також у відео зібрані кадри чисельних російських атак проти цивільного населення, знищеної "Мрії", підірваної росіянами Каховської ГЕС, кадри звільнення полонених, зустрічей із партнерами тощо.
- Зеленський заявив, що Україна має намір робити все можливе, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року.
- 19 листопада, у 1000-й день великої війни, Зеленський представить внутрішній План стійкості у Верховній Раді.
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