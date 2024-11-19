Президент Володимир Зеленський опублікував відео з нагоди 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України.

"1000 днів разом. 1000 днів України", – йдеться у підписі.

У відео – перше звернення президента після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної воєнної операції" і завдавалися удари по всій території країни. Тоді Зеленський закликав українців не панікувати і запевнив, що "ми всіх переможемо".

Також у відео зібрані кадри чисельних російських атак проти цивільного населення, знищеної "Мрії", підірваної росіянами Каховської ГЕС, кадри звільнення полонених, зустрічей із партнерами тощо.

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