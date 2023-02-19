Во временно оккупированном Бердянске возник пожар на территории базы отдыха "Райский уголок", где, вероятно, расположен госпиталь оккупантов. Об этом сообщает в Facebook Бердянский горсовет.

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"В социальных сетях бердянцы сообщают, что на Косе (вероятно база отдыха "Райский уголок") большой пожар", – говорится в сообщении.

По предварительной информации известно, что именно в этом заведении, которое до войны принадлежало главе РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь, сообщили в горсовете Бердянска.

6 февраля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремело три взрыва.

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Наталія Медведєва

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