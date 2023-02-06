В Бердянске прогремело три взрыва
06.02.2023, 14:59
Бердянск (Фото - Telegram Запорожской ОВА)
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремело три взрыва. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.
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Сообщается, что сегодня около 13:00 в городе раздались громкие взрывы.
"В настоящее время известно, что было три взрыва. Два – вроде бы, сработала вражеская ПВО. Один – своей цели достиг", – сообщила глава Бердянской ВА Виктория Галицина.
Также о громких взрывах пишут местные Telegram-каналы.
- 13 января в Бердянске в районе аэродрома произошло три взрыва.
- 3 февраля во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвалось авто: убит силовик-коллаборант.
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