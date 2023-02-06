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В Бердянске прогремело три взрыва

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 14:59
В Бердянске прогремело три взрыва - Фото
Бердянск (Фото - Telegram Запорожской ОВА)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремело три взрыва. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

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Сообщается, что сегодня около 13:00 в городе раздались громкие взрывы.

"В настоящее время известно, что было три взрыва. Два – вроде бы, сработала вражеская ПВО. Один – своей цели достиг", – сообщила глава Бердянской ВА Виктория Галицина.

Также о громких взрывах пишут местные Telegram-каналы.

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Оксана Житнюк
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война взрыв запорожская область бердянск
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