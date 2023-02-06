В Бердянске прогремело три взрыва

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремело три взрыва. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сообщается, что сегодня около 13:00 в городе раздались громкие взрывы.

"В настоящее время известно, что было три взрыва. Два – вроде бы, сработала вражеская ПВО. Один – своей цели достиг", – сообщила глава Бердянской ВА Виктория Галицина.

Также о громких взрывах пишут местные Telegram-каналы.

13 января в Бердянске в районе аэродрома произошло три взрыва.

3 февраля во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвалось авто: убит силовик-коллаборант.

Читайте также: Артиллерия ВСУ уничтожила два катера с двумя ДРГ россиян на юге

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.