В Болгарии политик из пророссийской местной партии МИР переоделся в священника и "проклял" кортеж президента Владимира Зеленского, прибывшего 6 июля с визитом в Софию. Видео было опубликовано в соцсетях.

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В ролике видно, как мужчина в костюме священнослужителя размахивает церковным крестом у кортежа Зеленского и бросается на автомобили.

Слышно, как он выкрикивает "Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты". По информации журналистов, все это происходило, несмотря на присутствие полицейских.

Впоследствии болгарские СМИ сообщили, что нападающий – не священник, а пророссийский политик по имени Атанас Стефанов, уже неоднократно устраивавший антиукраинские акции в Болгарии.

В частности, 9 марта 2023 он сбросил украинский флаг со здания мэрии в Софии. Тогда он также назвал украинский символ "фашистским", а украинские власти – "фашистскими".

Кроме того, Стефанов также является "активистом", называющим себя главой общественного объединения "Друзья России".

7 июля 2023 года Зеленский на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обратился к европейцам с пророссийскими взглядами. Он сказал, что проукраинская позиция – это проевропейская позиция, а пророссийская же равна протерористической.

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