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Зеленский – европейцам с пророссийскими взглядами: Это протеррористическая позиция

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 16:40
Зеленский – европейцам с пророссийскими взглядами: Это протеррористическая позиция - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидером Словакии Зузаной Чапутовой обратился к гражданам Словакии с пророссийскими взглядами, в частности, на войну в Украине и подчеркнул, что пророссийская позиция – это протеррористическая позиция.

Зеленскому задали вопрос, как он относится к "пророссийским элементам, проживающим в стране (Словакии. – Ред.), имеющей проукраинское руководство". Журналист подчеркнул, что российская пропаганда в Словакии "очень сильная".

Президент ответил, что проукраинская позиция – это проевропейская позиция, пророссийская же равна протеррористической.

"Что такое пророссийские взгляды? Понятно. Они (россияне. – Ред.) являются агрессорами, они нас (Украину. – Ред.) атаковали, убивали, убивают, пытали людей. Как можно придерживаться таких взглядов?" – сказал Зеленский.

Он предложил людям с пророссийскими взглядами посмотреть на эффект России в Украине.

"Есть результат их присутствия на нашей территории. Неужели кому-то нравится эта русская рулетка?" – добавил Зеленский.

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Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнапропаганда рфЗузана Чапутова
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