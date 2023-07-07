Зеленский – европейцам с пророссийскими взглядами: Это протеррористическая позиция

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидером Словакии Зузаной Чапутовой обратился к гражданам Словакии с пророссийскими взглядами, в частности, на войну в Украине и подчеркнул, что пророссийская позиция – это протеррористическая позиция.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленскому задали вопрос, как он относится к "пророссийским элементам, проживающим в стране (Словакии. – Ред.), имеющей проукраинское руководство". Журналист подчеркнул, что российская пропаганда в Словакии "очень сильная".

Президент ответил, что проукраинская позиция – это проевропейская позиция, пророссийская же равна протеррористической.

"Что такое пророссийские взгляды? Понятно. Они (россияне. – Ред.) являются агрессорами, они нас (Украину. – Ред.) атаковали, убивали, убивают, пытали людей. Как можно придерживаться таких взглядов?" – сказал Зеленский.

Он предложил людям с пророссийскими взглядами посмотреть на эффект России в Украине.

"Есть результат их присутствия на нашей территории. Неужели кому-то нравится эта русская рулетка?" – добавил Зеленский.

Сегодня в Болгарии Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, поддержавшим членство Украины в НАТО. Также продолжались разговоры об оружии.

В Чехии премьер Фиала объявил, что Прага дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимуляторы для обучения летчиков F-16 в Украине.

Читайте также: HRW просят не давать кассетные боеприпасы Украине. Подоляк: Прикол или российская агентура?

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.