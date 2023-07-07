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Зеленський – європейцям з проросійськими поглядами: Це протерористична позиція

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 16:40
Зеленський – європейцям з проросійськими поглядами: Це протерористична позиція - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою звернувся до громадян Словаччини із проросійськими поглядами зокрема на війну в Україні та наголосив, що проросійська позиція – це протерористична позиція.

Зеленському поставили запитання, як він ставиться до "проросійських елементів, які мешкають у країні (Словаччині. – Ред.), що має проукраїнське керівництво". Журналіст наголосив, що російська пропаганда у Словаччині "дуже сильна".

Президент відповів, що проукраїнська позиція – це проєвропейська позиція, а проросійська ж дорівнює протерористичній.

"Що таке проросійські погляди? Зрозуміло. Вони (росіяни. – Ред.) є агресорами, вони нас (Україну. – Ред.) атакували, вбивали, вбивають, катували людей. Як можна дотримуватися таких поглядів?" – сказав Зеленський.

Він запропонував людям із проросійськими поглядами подивитися на "ефект Росії в Україні".

"Є результат їх присутності на нашій території. Невже комусь подобається ця руська рулетка?" – додав Зеленський.

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійназузана чапутовапропаганда РФ
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