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У Болгарії проросійський політик прикинувся священником та "прокляв" Зеленського – відео видео

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07.07.2023, 19:09
Відео: соцмережі
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У Болгарії політик з проросійської місцевої партії МІР передягнувся у священника та "прокляв" кортеж президента Володимира Зеленського, який 6 липня прибув з візитом до Софії. Відео опублікували у соцмережах.

У ролику видно, як чоловік у вбранні священнослужителя розмахує церковним хрестом біля кортежу Зеленського та кидається на автомобілі.

Чутно, як він вигукує "Анафема, Зеленський, фашистська Україна, західні сатаністи". За інформацією журналістів, все це відбувалося попри присутність поліціянтів.

Згодом болгарські ЗМІ повідомили, що нападник – не священник, а проросійський політик на ім'я Атанас Стефанов, який вже неодноразово влаштовував антиукраїнські акції у Болгарії.

Зокрема, 9 березня 2023 року він скинув український прапор з будівлі мерії у Софії. Тоді він також назвав український символ "фашистським", а українську владу – "фашистською".

Крім того, Стефанов також є "активістом", який називає себе головою громадського об'єднання "Друзі Росії".

  • 7 липня 2023 року Зеленський на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою звернувся до європейців із проросійськими поглядами. Він сказав, що проукраїнська позиція – це проєвропейська позиція, а проросійська ж дорівнює протерористичній.

Читайте також: Перед самітом НАТО Болгарія підтримала вступ України: таких країн тепер 22 – ОП

Мілана Головань
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війнаВолодимир Зеленськийболгаріякортежсвященникатанас стефанов
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