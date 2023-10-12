В Брянске взрыв и пожар, власти жалуются на атаку беспилотника – фото, видео

Вечером 12 октября в граничащем с Украиной Брянске произошел взрыв и начался пожар. В соцсетях публикуют фото и видео. Местные власти заявляют о попытке атаки якобы украинского беспилотника.

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В местных пабликах пишут о взрыве и пожаре в районе мясокомбината.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на окраине города силами РЭБ якобы был подавлен беспилотник самолетного типа, и детонация якобы произошла при падении БпЛА.

Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.

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