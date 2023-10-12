У Брянську вибух та пожежа, влада скаржиться на атаку безпілотника – фото, відео

Увечері 12 жовтня у Брянську, що межує з Україною, стався вибух і почалася пожежа. У соцмережах публікують фото та відео. Місцева влада заявляє про спробу атаки нібито українського безпілотника.

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У місцевих пабліках пишуть про вибух та пожежу в районі м'ясокомбінату.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що на околиці міста силами РЕБ нібито було придушено безпілотник літакового типу, і детонація нібито сталася під час падіння БПЛА.

Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.

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