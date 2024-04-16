В Брянске пожар на подстанции: обесточены военные и промышленные объекты РФ – ГУР
В российском Брянске горела подстанция. В результате обесточены военные российские объекты. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
ГУР сообщило, что в ночь на 16 апреля в российском Брянске было обесточено сразу несколько военных и промышленных объектов.
Разведка отметила, что в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались:
→ военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
→ 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
→ 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).
"Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины", – добавили в ГУР.
- В ночь на 6 апреля в районе населенного пункта Азов Ростовской области Российской Федерации взорвали турбопровод, который враг использовал в военных целях.
- 9 апреля российские пропагандистские Telegram-каналы заявили о попадании беспилотников в учебный авиационный центр в Воронежской области, опубликовав соответствующее видео. Впоследствии собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил об "успешной операции Главного управления разведки Минобороны".
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