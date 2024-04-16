У російському Брянську горіла підстанція, внаслідок чого знеструмлено військові російські об’єкти. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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ГУР повідомило, що в ніч проти 16 квітня у російському Брянську було знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів.

Розвідка зазначила, що внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

→ військова частина №33149 (29 окрема залізнична бригада);

→ 111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);

→ 192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

"Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України", – додали в ГУР.

В ніч проти 6 квітня в районі населеного пункту Азов Ростовської області Російської Федерації підірвали турбопровід, який ворог використовував у військових цілях.

9 квітня російські пропагандистські Telegram-канали заявили про влучання безпілотників у навчальний авіаційний центр у Воронезькій області, опублікувавши відповідне відео. Згодом співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив про "успішну операцію Головного управління розвідки Міноборони".

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