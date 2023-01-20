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В Днепре задержали агентов ГРУ. Они могли наводить на удар по дому 14 января — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 10:34
Задержание агентов РФ в Днепре (Фото: СБУ)
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В Днепре Служба безопасности Украины задержала семь российских агентов, которые корректировали ракетные удары по городу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Отмечается, что контрразведка задержала семерых агентов Главного управления Генштаба РФ (ГРУ) — задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе и энергетических. 

После ракетных ударов по городу агенты приезжали на места прилетов, чтобы выяснить последствия атак и повторно скорректировать их. Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности задержанных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Задержанные собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины, пытаясь обнаружить позиции украинской системы противовоздушной обороны. 

Всю собранную информацию они передавали представителям ГРУ через резидента группы, которым оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра, создавший в 2014 году местную пророссийскую общественную организацию — ее представители выступали за создание "юго-восточной Украинской республики", подконтрольной России. 

Со временем злоумышленник сбежал в Россию, где его завербовало ГРУ — по заданию россиян он создал агентуру их своих единомышленников в Днепре, которая находилась в режиме ожидания, а с октября 2022 года начала активную подрывную деятельность.

Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а локации передавали через электронные координаты и фотографии. При обыске у них нашли самодельную взрывчатку, прокремлевскую литературу, а также технику с доказательствами переписок с противником. 

Фигуранты получили подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения.

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Дмитро Гриниченко
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