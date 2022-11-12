UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Геническе, в Мелитополе, на Донбассе и в Крыму будет так же, как в Херсоне — Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 20:29
Скриншот с видео
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Ломаченко – Ортис. Где и во сколько можно посмотреть боксерский бой украинца и американца
Ломаченко – Ортис. Где и во сколько можно посмотреть боксерский бой украинца и американца

Президент Владимир Зеленский заверил, что украинских защитников будут встречать с флагами Украины и слезами благодарности не только в Херсоне, но и других временно захваченных населенных пунктах Украины, а также на Донбассе и в Крыму. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент отметил, что сегодня все украинцы чувствуют подъем.

"Месяцы российской оккупации, месяцы издевательств над нашими людьми, месяцы рассказов, что Россия якобы навсегда… А все равно на улицах – море украинских флагов. Люди и не думали отказываться от Украины. И мир это сейчас видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видит, почему мы должны освободить от оккупантов всю нашу землю", – сказал он.

Зеленский заверил, что мы увидим еще много таких встреч. "Мы ни о ком не забудем, никого не оставим", – подчеркнул он и пообещал, что мы обязательно выйдем на нашу государственную границу.

По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия, сообщил президент.

Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя много взрывоопасных предметов, сейчас уже изъято около 2000.

Президент призвал жителей освобожденных территорий быть крайне осторожными и не пытаться самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы.

Отдельно он обратился ко всем украинским военным, которые находятся на других участках фронта.

"Этот наш успех на юге стал возможен благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники на Херсонщине, – это слова благодарности вам всем. Всем, кто воюет за Украину, кто работает на нашу победу и кто на своем уровне помогает и добивается нужных нашему государству результатов", – подчеркнул глава государства.

Особые слова благодарности он передал тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области. "Там просто ад", – сказал Зеленский, но наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют рубежи обороны, отметил он.

"Это очень важно. Благодаря крепкой обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особо жестоких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка…" – сказал президент.

Он поблагодарил всех за "блестящее выполнение задач по освобождению Херсона".

"Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как там в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, которые и там сотнями будут на улицах в день освобождения", – заверил глава государства.

Читайте также: На Херсонщине оккупанты совсем упали духом, для них вводят "сухой закон" – Генштаб

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ВСУ война Донбасс Крым Херсон мелитополь Геническ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 