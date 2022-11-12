Президент Владимир Зеленский заверил, что украинских защитников будут встречать с флагами Украины и слезами благодарности не только в Херсоне, но и других временно захваченных населенных пунктах Украины, а также на Донбассе и в Крыму. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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Президент отметил, что сегодня все украинцы чувствуют подъем.

"Месяцы российской оккупации, месяцы издевательств над нашими людьми, месяцы рассказов, что Россия якобы навсегда… А все равно на улицах – море украинских флагов. Люди и не думали отказываться от Украины. И мир это сейчас видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видит, почему мы должны освободить от оккупантов всю нашу землю", – сказал он.

Зеленский заверил, что мы увидим еще много таких встреч. "Мы ни о ком не забудем, никого не оставим", – подчеркнул он и пообещал, что мы обязательно выйдем на нашу государственную границу.

По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия, сообщил президент.

Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя много взрывоопасных предметов, сейчас уже изъято около 2000.

Президент призвал жителей освобожденных территорий быть крайне осторожными и не пытаться самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы.

Отдельно он обратился ко всем украинским военным, которые находятся на других участках фронта.

"Этот наш успех на юге стал возможен благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники на Херсонщине, – это слова благодарности вам всем. Всем, кто воюет за Украину, кто работает на нашу победу и кто на своем уровне помогает и добивается нужных нашему государству результатов", – подчеркнул глава государства.

Особые слова благодарности он передал тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области. "Там просто ад", – сказал Зеленский, но наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют рубежи обороны, отметил он.

"Это очень важно. Благодаря крепкой обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особо жестоких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка…" – сказал президент.

Он поблагодарил всех за "блестящее выполнение задач по освобождению Херсона".

"Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как там в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, которые и там сотнями будут на улицах в день освобождения", – заверил глава государства.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим.

Херсон был оккупирован в самом начале полномасштабной войны – с 1 марта.

Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.

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Вадим Ребрина

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