В Киеве полиция задержала беларусского активиста Петра Маркелова после акции у посольства Беларуси, сообщает Радыё Свабода.

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Маркелов был задержан при попытке высыпать под забор посольства несколько мешков с навозом.

Он заявил, что этой акцией хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси и смерти в тюрьме политзаключенного Витольда Ашурка.

Во время задержания полицейский на русском повторял Маркелову, что тот находится "на Украине", и требовал от его спутников уйти.

Во время разговора со спутниками Маркелова участвовавший в задержании мужчина в штатском угрожал им задержанием и депортацией.

По информации журналистов, на Маркелова составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили его.

В Facebook также появилось другое видео акции и задержания Маркелова:

Маркелов – активист беларусского объединения Молодежный блок, участвовал в избирательных кампаниях в Беларуси в качестве кандидата, доверенного лица и наблюдателя, выступал за легализацию марихуаны, участвовал в акциях протеста. Последние несколько месяцев живет в Украине.

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Денис Юдин

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