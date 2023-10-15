Поздно вечером 14 октября в граничащем с Украиной российском Курске гремели взрывы. Позднее местные власти заявили о 12 якобы сбитых беспилотниках.
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Курские местные паблики жаловались, что в городе "громко", и публиковали видео со звуками взрывов.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "работает ПВО". Он призывал россиян "не трогать" обломки якобы украинских дронов.
Позднее он сообщил, что над Курском и Курским районом якобы сбиты 12 БпПЛА, "запущенных со стороны Украины".
- Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.
- 12 октября в Брянске произошел взрыв и начался пожар: смотрите видео.
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