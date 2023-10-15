UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Курске гремели взрывы. Власти РФ насчитали 12 якобы сбитых беспилотников – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 00:01
Видео: соцсети
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Поздно вечером 14 октября в граничащем с Украиной российском Курске гремели взрывы. Позднее местные власти заявили о 12 якобы сбитых беспилотниках.

Курские местные паблики жаловались, что в городе "громко", и публиковали видео со звуками взрывов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "работает ПВО". Он призывал россиян "не трогать" обломки якобы украинских дронов.

Позднее он сообщил, что над Курском и Курским районом якобы сбиты 12 БпПЛА, "запущенных со стороны Украины".

  • Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.
  • 12 октября в Брянске произошел взрыв и начался пожар: смотрите видео.

Смотрите также: Дроны СБУ за ночь обесточили подстанции в трех населенных пунктах Курской области – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавзрывпводронбеспилотниккурск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 