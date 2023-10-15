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У Курську гриміли вибухи. Влада РФ нарахувала 12 нібито збитих безпілотників – відео видео

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15.10.2023, 00:01
Відео: соцмережі
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Пізно ввечері 14 жовтня у межуючому з Україною російському Курську лунали вибухи. Пізніше місцева влада заявила про 12 нібито збитих безпілотників.

Курські місцеві пабліки скаржилися, що у місті "гучно", і публікували відео зі звуками вибухів.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що "працює ППО". Він закликав росіян "не чіпати" уламки нібито українських дронів.

Пізніше він повідомив, що над Курськом та Курським районом нібито збито 12 БпПЛА, "запущених з боку України".

  • Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.
  • 12 жовтня у Брянську стався вибух і почалася пожежа: дивіться відео.

Дивіться також: Дрони СБУ за ніч знеструмили підстанції у трьох населених пунктах Курської області – фото

Оксана Житнюк
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