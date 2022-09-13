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"В него рожок всадили, а он идет! Он стреляет". Перехват рассказа оккупанта о воинах ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 10:50
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Российский оккупант рассказал собеседнице о военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которых не останавливают ни бомбы, ни огонь, ни пули. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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По словам российского военного, оккупанты обстреливали ВСУ из вертолетов, танков, "Солнцепеков", но бесполезно – украинские воины продолжают наступление.

"Тут вертушки... всю ночь сегодня, сегодня кружили, от нас стреляли... ну п****ц творится...е**шат там их", – рассказал он.

На вопрос, почему "такие модные" российские войска не уничтожат позиции ВСУ, оккупант ответил, что украинских военных очень много.

"Там и танки, и все шо тока можна жгут... Вон писали, там их и солнепеками... они там п**дец... они их жгут, палят, бомбят... эти вперед идут... тупо просто п**дуют, и все", – рассказал оккупант.

Потом он передал рассказ другого оккупанта о том, как россияне стреляли в украинского военного, а он продолжал идти на них и стрелять.

"Они ж там все были на передке, ездили ж, там стреляли. Говорит, в типа стреляли... три раза... он шел на нас, говорит!... Вообще по х*ях! Мы в него рожок всадили..., а он идет! Он падает, он встает и идет! Он стреляет!" – рассказал оккупант.

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Наталія Медведєва
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