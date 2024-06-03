В российском Новосибирске произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, к его ликвидации привлекли более полусотни пожарных.

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В министерстве чрезвычайных ситуаций страны-агрессора сообщили, что возгорание произошло на кровле здания, площадь пожара – 4500 квадратных метров.

Несмотря на то, что российская пропаганда утверждает об отсутствии пострадавших, ряд Telegram-каналов врага пишет о нескольких людях, которых пытаются реанимировать. Позже в МЧС Новосибирской области заявили, что пожар локализован на 2450 квадратных метрах.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

30 мая 2024 года на востоке Москвы в складском здании на Мартеновской улице вспыхнул огонь на площади 4000 квадратных метров. Пожар возник на территории бывшего машиностроительного завода "Торос". Огонь быстро распространился по помещениям склада, обрушилась часть кровли и произошла деформация стен.

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