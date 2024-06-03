У російському Новосибірську сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів, до її ліквідації залучили понад півсотні пожежників.

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У міністерстві надзвичайних ситуацій країни-агресора повідомили, що загоряння сталося на покрівлі будівлі, площа пожежі – 4500 квадратних метрів.

Попри те, що російська пропаганда стверджує про відсутність постраждалих, низка Telegram-каналів ворога пише про кількох людей, яких намагаються реанімувати. Пізніше в МНС Новосибірської області заявили, що пожежу локалізовано на 2450 квадратних метрах.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

30 травня 2024 року на сході Москви у складській будівлі на Мартенівській вулиці спалахнув вогонь на площі 4000 квадратних метрів. Пожежа виникла на території колишнього машинобудівного заводу "Торос". Вогонь швидко поширився приміщеннями складу, обвалилася частина покрівлі й відбулася деформація стін.

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