У Росії спалахнули 4500 квадратних метрів складу паливно-мастильних матеріалів – відео
У російському Новосибірську сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів, до її ліквідації залучили понад півсотні пожежників.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
У міністерстві надзвичайних ситуацій країни-агресора повідомили, що загоряння сталося на покрівлі будівлі, площа пожежі – 4500 квадратних метрів.
Попри те, що російська пропаганда стверджує про відсутність постраждалих, низка Telegram-каналів ворога пише про кількох людей, яких намагаються реанімувати. Пізніше в МНС Новосибірської області заявили, що пожежу локалізовано на 2450 квадратних метрах.
- 30 травня 2024 року на сході Москви у складській будівлі на Мартенівській вулиці спалахнув вогонь на площі 4000 квадратних метрів. Пожежа виникла на території колишнього машинобудівного заводу "Торос". Вогонь швидко поширився приміщеннями складу, обвалилася частина покрівлі й відбулася деформація стін.
Читайте також: У російському місті Ухта за 1800 км від України горить НПЗ "Лукойл", є жертви – фото