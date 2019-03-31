В штабе ООС показали, как военные голосовали в Донбассе: видео

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По данным штаба, никаких нарушений во время голосования не выявлено

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Для военнослужащих в районе проведения операции объединенных сил были созданы надлежащие условия для голосования, нарушений не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Все участки открылись своевременно, военнослужащие группами приезжают с передовой для голосования. В настоящее время на территории специальных избирательных участков, где голосуют украинские военные, никаких нарушений не выявлено, все происходит в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

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В штабе уточнили, что военные на передовой голосуют на президентских выборах только на специальных участках на ротационной основе - одни несут боевое дежурство на опорных пунктах, другие - голосуют.

ойцы отправляются в участок по очереди по соответствующему решению командиров подразделений", - сказали в штабе ООС.

10 марта 2019 года сообщалось, что военным, которые несут службу на передовых позициях в Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования выборах президента 31 марта.

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Теги: оос, военные, выборы-2019
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