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В центре внимания – война. Трансляция пресс-конференции по итогам экстренного саммита НАТО видео

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 14:15
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба NATO)
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Сегодня, 24 марта, в Брюсселе прошел внеочередной саммит, посвященный Украине. Пресс-конференция по итогам встречи запланирована ориентировочно на 14:15 по киевскому времени.

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На внеочередном саммите в штаб-квартире Альянса в Брюсселе приняли участие главы государств и правительств стран НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом сказал, что лидеры НАТО рассмотрят "самый серьезный кризис безопасности нынешнего поколения".

Сегодняшняя встреча, по словам Столтенберга, посвящена продолжению поддержки Украины союзниками. Также анонсировалось обращение президента Владимира Зеленского к лидерам НАТО. Зеленский ранее заявил, что на саммитах НАТО, ЕС и G7 станет видно – кто Украине друг, а кто продался и предал.

Генсек НАТО перед саммитом также сказал, что сегодня лидеры НАТО рассмотрят необходимость перезапуска системы сдерживания и обороны в долгосрочной перспективе. Первым шагом к этому он назвал создание четырех новых боевых групп в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

  • Вчера Столтенберг заявил, что Украине помогут с кибербезопасностью, а также предоставят оборудование для защиты от химического и биологического оружия и защиту от радиологической и ядерной угроз.
  • При этом он снова подчеркнул, что НАТО не будет воевать с Россией в помощь Украине.

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Оксана Житнюк
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нато саммит
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